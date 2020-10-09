كورونا ..أمريكا تسجل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بالفيروس

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
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سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة 54،887 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير.

 

وقالت المراكز الأمريكية في بيان: إن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 7،583،200 حالة، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

 

 

وأضافت، أنه تم تسجيل 979 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 212،111 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 36,656 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 27,570 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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