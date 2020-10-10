في عيد ميلادها.. تعرف علي حقيقة خلاف رانيا فريد شوقي مع شقيقتها علي الميراث

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفل الفنانة رانيا فريد شوقي بعيد ميلادها الذي حل أمس التاسع من شهر أكتوبر ، وتعد من النجوم التي تحظي بشهرة واسعة وقدمت الكثير من الأعمال الناجحة التي رسخت اسمها في أذهان الجمهور.

وفي السطور الآتية يكشف "الفجر الفني" حقيقة خلاف رانيا فريد شوقي علي الميراث مع شقيقتها .

وحدث خلاف بين رانيا فريد شوقي ووالدتها وشقيقتها عبير من ناحية، وبين ناهد فريد شوقي التي قامت ببيع أفلام من إنتاج والدهم التي كانت تتولى إدارتها لسنوات عديدة، عندما كان والدها لا يزال حياً، وحتى بعد رحيله عندما قامت أرملته سهير الترك وابنتيها رانيا وعبير بمقاضاة ناهد، وقتها، وطلبن عزلها من إدارة الشركة بعد قيامها ببيع تسعة أفلام من دون الرجوع للورثة، وإتفقت مع المنتج محمد العدل على شراء الأفلام ليس للعرض فقط، ولكن للفضائيات، إلى جانب بيع النيجاتيف مقابل تسعين ألف جنيه، وبواقع عشرة آلاف جنيه لكل فيلم، وهو مبلغ بسيط جداً مقارنة بالمبالغ التي يتم البيع بها، والخلاف لم يكن حول سعر البيع ولكن بالنسبة للفكرة نفسها، والتي ترفضها العائلة تماماً، وذلك للحفاظ على تراث فريد شوقي.

وهذا الأمر الذي رفضه الورثة الذين أصروا على أن يكون البيع وفقاً للعرض السينمائي أو التلفزيوني لعدد محدد من السنوات، على أن تعود الأفلام للورثة بعد ذلك، فإضطرت ناهد وقتها لإلغاء عقدها مع محمد العدل، لكن الأمور عادت إلى مجاريها بين الأسرة مجدداً، بعد وفاة فريد نجل المنتجة ناهد فريد شوقي في حادث سير مؤلم.

والجدير بالذكر أن رانيا فريد شوقي شاركت مؤخرًا في مسلسل "قوت القلوب"، وهو بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، أحمد عنان، سهر الصايغ، أحمد كمال أبو رية، محمد أنور، إسلام جمال، حمادة بركات، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة .

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