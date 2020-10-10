في ذكرى ميلاده.. تعرف على سبب إطلاق لقب "عدو المرأة" على توفيق الحكيم

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب الكبير توفيق الحكيم، رائد المسرح في الأدب العربي، ومن أسمائه البارزة التي تركت بصمة واضحة على المستوى الأدبي والشعبي. سُمي مسرحه بالمسرح الذهني.

ساهم الحكيم في الكتابة في عمود الآداب في صحيفة الأهرام، وكتب العديد من التحليلات السياسية والانتقادات اللاذعة التي انتشرت بشكلٍ واسع عبر العالم العربي.

تطرقت بعض مسرحياته الأولى إلى الأسئلة المتعلقة بتحرر المرأة، وكانت مسرحيته "المرأة الجديدة" نوعًا من المحاكاة الساخرة للحركة المتصاعدة التي كان قائدها قاسم أمين.

عُرف الحكيم بعد هذه المسرحية وغيرها من المسرحيات الجدلية بأنه عدو المرأة، وحاول طيلة حياته أن يزيل هذ الوصمة التي أضحت من العلامات المميزة له.

وبالرغم من كل هذا كاتبًا محبوبًا وشخصية مرموقة في العالم العربي تركت تأثيرها في الدراما العربية إلى يومنا هذا.

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