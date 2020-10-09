طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود، عن موقف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق من التواجد في رحلة المغرب لمواجهة الوداد البيضاوي، بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد الجهاز الطبي، أن حالة حارس الفريق، تتحسن من الإصابة التي تعرض لها أمام المقاولون العرب، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد بالدوري العام.

وخاض الشناوي برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة حيث أطمئن الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على سير برنامج تأهيل اللاعب بنجاح.

وأكد مصدر داخل الأهلي، بأن الشناوي سيكون جاهزًا لخوض مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، يوم 17 أكتوبر الجاري بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

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