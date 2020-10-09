الكشف عن لغز إصابات نجم الأهلي المُتكررة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:48 م
الأهلي
الأهلي
شيماء حسن
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كشف محمد عمارة، أستاذ جراحة العظام بجامعة عين شمس، لغز إصابات نجم الفريق الأهلي بنادي الأهلي محمد محمود.

وقال "عمارة" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "الإصابة الأولى كانت قطع في الرباط الصليبي للركبة اليمين في أول شهر يناير 2019، عندما أصيب في لقاء فريقه أمام سموحة، وذهب بعدها إلى ألمانيا وأجرى جراحة، واستكمل تأهيله في مصر".

وأضاف :"بعدها بعشر شهور في أكتوبر 2019 أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة الشمال، وسافر في ألمانيا وأجرى جراحة أيضًا، واستكمل فترة تأهيله هذه المرة في ألمانيا، وعاد في أغسطس 2020، وكان يشعر بتعب فأجري له منظار وثبت إصابته بقطع في الغضروف في الركبة الشمال".

وتابع أستاذ جراحة العظام بجامعة عين شمس "لا أعتقد أن هناك أية علامة تدل على تشخيص خاطئ لحالة اللاعب، ولكن الوضع مرتبط بمدى قدرة الركبة، فهناك بعض اللاعبين الذين يستطيعون اللعب رغم إصابتها بقطع في الرباط الصليبي".

وفي ذات السياق وجه على لطفى، حارس مرمى الأهلي، رسالة هامة لزميله في القلعة الحمراء محمد محمود، بعد تعرضه لإصابة جديدة.

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة في غضروف الركبة الثلاثاء الماضي.

ونشر لطفي صورة لمحمد محمود عبر حسابه الرسمي على ستوري إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "إن شاء الله ترجع أحسن من الأول، هترجع أقوى زى ما عودتنا، ألف سلامة عليك يا حبيبى".

وغادر محمود، لاعب خط وسط الأهلي، المستشفى، أمس الأربعاء، بعد إجراء جراحة في غضروف الركبة، بعدما فشل في علاج الآلام الشديدة التي عانى منها طوال الفترة الماضية.

وأجرى اللاعب عمليتين جراحيتين في الرباط الصليبي منذ انضمامه للأهلي في شتاء يناير 2019 قادما من وادي دجلة، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة بقطع في غضروف الركبة منذ عدة أسابيع ليغيب عن الملاعب ستة أشهر.

وكان الأهلي قد واصل انتصاراته تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، محققا الفوز على إنبي، أمس، الأربعاء، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 للدوري.

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