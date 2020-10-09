بعد فشل التعاقد مع ديمبلي.. مانشستر يونايتد يستهدف نجم جديد من برشلونة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:55 م
برشلونة
برشلونة
محمود صبري
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فشل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول على خدمات النجم الفرنسي عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وحاول الشياطين الحمر جلب اللاعب مرتين سواء على سبيل الإعارة او حتي البيع النهائي  لكن إدارة برشلونة رفضت بيع ديمبلي في نهاية المطاف.

وأشار موقع " دون بالون " الإسباني، أن النادي الإنجليزي يستهدف بكل قوة الميركاتو الشتوي المقبل التعاقد مع جناح جديد، خاصة بعد فشل التعاقد مع جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني.

وذكر الموقع أن مانشستر سوف يسعي في انتقالات يناير إلى التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان وذلك بناء على رغبة سولشاير.

ولم يقدم النجم الفرنسي الاداء المنتظر منذ قدومة من أتلتيكو مدريد الموسم الماضي إلى الكامب نو، مما سوف يجعل كومان يُفكر في رحلة عن الفريق خلال سوق الانتقالات المقبل.

وأشار الموقع أن مانشستر يونايتد سوف يقدم عرض بقيمة 65 مليون يورو للتعاقد مع غريزمان .

يذكر أن غريزمان قد انتقل إلى برشلونة قادما من أتليتكو مدريد مقابل 120 مليون يورو .

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مانشستر يونايتد ديمبلي جريزمان برشلونة

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