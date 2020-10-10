مفاجأة.. موسيماني يُطالب الخطيب بمحاولة الإبقاء على الجوكر

تخطط إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





بيتسو موسيماني يطلب بقاء أحمد فتحي





كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن طلبات المدرب الجنوب إفريقي بشأن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضح المصدر أن موسيماني طلب من محمود الخطيب، الإبقاء على أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.





وكان أحمد فتحي قدوقع على عقود انتقاله إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم الكروي الجديد وذلك بعد فشل توصله لاتفاق مع إدارة الأهلي بشأن تجديد تعاقده.