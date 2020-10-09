الإسكان: تراجع 10% منذ بداية العام في أسعار الأسمنت

أظهر تقرير صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن أسعار وصلت انخفاضها مع تراجع الاقبال عليها وسط ارتفاع الإنتاج.

وتراجعت أسعار الاسمنت خلال سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، حيث أنخفضت أسعار الأسمنت بورتلاندى إلى مستويات 730 جنيها للطن ، في حين سجلت خلال أغسطس 720 جنيها بتراجع بلغ نسبته 1.4%، مشيرة إلى أن أسعار الأسمنت تراجعت خلال العام بنسبة 10% تقريبا.

وعلى صعيد الأسمنت الأبيض، فقد سجل سعر الطن استقرارًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر أغسطس.

وأوضح التقرير أن سعر طن الأسمنت الأبيض سجل حوالي 2400 جنيه خلال الشهر الحالي، وهو نفس سعر الطن خلال شهر يونيو الماضي.

وأكد ان هناك تراجعا في قيمة الطن خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الحالي بنسبة تصل إلى 20٪، وقد سجل الطن في سبتمبر من العام الماضي قيمة 2000 جنيه بانخفاض 400 جنيه عن سبتمبر 2020.