رونالدو يخرق حظر قواعد الحجر الصحي في يوفنتوس

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، بقيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،  بكسر قواعد الحجر الصحي والعزلة الإجبارية بيوفنتوس، في نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو لم يوافق على البقاء في الفندق لعدة أيام، لأن هذا سيمنعه من لعب مباراة منتخب البرتغال الودية ضد إسبانيا، وخضع يوفنتوس للعزل في أحد الفنادق القريبة من مركز التدريب، بعدما ثبت إصابة شخصين من الموظفين بفيروس كورونا السبت الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو رفع صوته أمام مديري النادي وزملائه، وقرر مغادرة غرفة تبديل ملابس ملعب أليانز ستاديوم، حيث وصل الفريق مساء الأحد لمواجهة نابولي الذي لم يحضر للمباراة.

ووفقا الصحيفة التي رصدت رد فعل رونالدو  والذي رفع صوته أمام مديري النادي وزملائه، وقرر مغادرة غرفة تبديل ملابس ملعب أليانز ستاديوم، حيث وصل الفريق مساء الأحد لمواجهة نابولي الذي لم يحضر للمباراة.

وأجري  رونالدو بصحبة الفريق اختبارين سلبيين، ولكن وفقًا لبروتوكول الاتحاد الإيطالي، فقد احتاجوا إلى اختبار آخر في الأيام التالية للسماح لهم بمغادرة الفندق.

وعاد رونالدو إلى المنزل قبل سفره إلى البرتغال للانضمام إلى منتخب بلاده في اليوم الت رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي خرق العزل، وإنما تبعه كلًا من باولو ديبالا وكوادرادو ودانييلو ورودريجو بينتانكور وميريه ديميرال، حيث انضموا لمنتخبات بلادهم، بينما عاد بوفون إلى المنزل.

وأبلغ يوفنتوس أعضاء الهيئة الصحية المحلية، والذين وسيقومون بإخطار مكتب المدعي العام بأسماء اللاعبين الذي كسروا القواعد، واستمر باقي الفريق في الفندق حتى يوم الأربعاء وعندما انتهت مدة العزل، تم السماح للاعبين بالعودة لمنازلهم.

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