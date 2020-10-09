في عيد ميلادها.. شقيقة صفاء أبو السعود التوأم التي كانت سببًا لتصبح نجمة ببرامج الأطفال

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تحتفل اليوم النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود، بعيد ميلادها الـ69 عامًا التي أحبها الجمهور وارتبط بها كثيرًا، وأصبحت أيقونة للأعياد بأغنيتها المتميزة "أهلًا بالعيد".



قالت صفاء أبو السعود، في لقاء تليفزيوني إن لها شقيقة تؤام تُدعى وسام، واقترحت شقيقتها الصحفية ثريا، التقديم لوسام في برامج الأطفال بسبب موهبتها في الغناء.



أخذوا صفاء أبو السعود، معهما حتى لا تشعر بالغيرة من شقيقتها، ولكن تفوز صفاء ويتم اختيارها لتتحول إلى نجمة ببرامج الأطفال.



وعن سبب تسميتها باسم صفاء، قالت إن شقيقتها اسموها وسام بسبب الترقية التي حصل عليها والدها في الشرطة قبل ولادتها.



وقام طبيب العائلة بإطلاق اسم صفاء عليا لأن الطبيب كان عريس جديد وقد عطلته الولادة عن خروجة للسينما مع زوجته.



وعن وسام شقيقة النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود، هي والدة الفنانة الشابة أروى جودة.