رجال الأعمال المصريين الأفارقة: ترأس مصر للاتحاد الأفريقي ساهم بشكل كبير فى النمو الصناعي بالمنطقة

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قال الدكتور يسري الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي من فبراير 2019 لـ فبراير لـ 2020، ساهم بشكل كبير فى النمو الصناعي بالمنطقة، موضحًا أن الرئيس السيسي يولى اهتمام كبير بالدول الأفريقية، ويعمل على زيادة التجارة والصناعة المتبادلة.



وأضاف يسري الشرقاوى، خلال مداخلة هاتقية ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أنهم يعملون على أكثر من جانب من أجل التعاون بين الدول وذلك لتفعيل العلاقات الاقتصادية بشكل فعال.



وأوضح يسري الشرقاوى أنهم يسعون لـ إبراز دور مصر والكيانات الموجودة فى القارة الأفريقية، مؤكدًا أن الهيئة العربية للتصنيع بقيادة الفريق عبد المنعم التراس، تقوم بمجهود كبير فى الصناعة.



ولفت إلى أن الهيئة العربية خلال الـ 3 سنوات الأخيرة قامت بأشياء كثيرة، والهيئة تعتبر مدرسة كبيرة فى الصناعة.

وأشار إلى أن، افريقيا فى حاجة لتطوير مصانعها، وفى حاجة للصناعة، ولذلك نتعاون من أجل الصناعة.