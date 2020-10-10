هادي خفاجة يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده بعد استجابة مجلس الوزراء لمناشدة شقيقه

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الفنان هادي خفاجة، تطورات الحالة الصحية لوالده بعد استجابة مجلس الوزراء لمناشدة شقيقه شادي خفاجة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل علاج والدهما بعد تدهور حالته الصحية.

ووجه "خفاجة" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" الشكر  للفنان أشرف زكي نقيب الممثلين بعد سرعة استجابته للمناشدة.

وأكد: "أشرف زكي الأب الروحي لكل الممثلين وأتوجه بالشكر له، وكمان لمدير معهد ناصر ونائبه الذين كانوا في استقبالنا فور وصول والدي".

وأشار إلى أن حالة والده مستقرة حاليًا، ويتواجد داخل العناية المركزة، وكان أجرى عملية قبلها بفترة وخرج ولكن حالته تدهورت، مضيفًا: "الدكاترة قالوا أن هذا طبيعي بعد إجراء العملية، ولكن الجرح تلوث وسبب له مشاكل كبيرة".

وفي سياق منفصل كان الفنان هادي خفاجة قد نشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر هادي خفاجة في هذه الصورة من كواليس تصوير مسلسل "الاختيار" الذي خاض به سباق دراما رمضان 2020، وقام بتجسيد شخصية البطل الشهيد إبراهيم أبو عميرة وأشاد الجميع بدوره.

قصة مسلسل "الاختيار"

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل "الاختيار"

يشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد عز، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.

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