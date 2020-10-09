عمرو أديب: الموجة الثانية من كورونا تستهدف الشباب (فيديو)



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر الوضع بها جيد، ولكننا لسنا بدعة عن العالم، حيث أن مصر دولة تستقبل مواطنين من الخارج، ويجب أن نحذر كثيرا، منوها بأن الملمح الرئيسي في الموجة الثانية أن الفيروس يصيب الشباب.



وعن إصابة بيج رامي بفيروس كورونا، عقب قائلا: "مش عارف الكورونا استجرت تقرب منه ازاي.. حاجة عظيمة ربنا يديله الصحة"، لافتا غلى أنهم يتحدثون أنه في خلال 10 أيام لن يكون هناك اماكن في مستشفيات بريطانيا لمرضى الكورونا، معلقا: "نعود للكابوس الكبير".



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97524 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و6017 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم اليوم سجل 330 ألف حالة كورونا، منوها بأن العالم دخل الموجة الثانية من فيروس كورونا، ويبدو انه لن يكون هناك لقاح للفيروس إلا بنهاية العام أو بداية العام القادم.