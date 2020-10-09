في عيد ميلادها.. حادث سرقة كشف عن زواج صفاء أبو السعود من الشيخ صالح عبدالله كامل

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تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود بعيد ميلادها الـ69 عامًا التي قدمت عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الهامة.



تعرضت صفاء أبو السعود للسرقة من قبل خادمتها كشفت عن زواجها من الشيخ صالح عبد الله كامل.



بدأت الواقعة، حينما أبلغت صفاء أبو السعود، عن تعرضها للسرقة من قبل خادمتها، وبسؤالها عن تفاصيل المسروقات، تبين أنها 219 قطعة مجوهرات بقيمة 25 مليون جنيه.



وهذا الأمر الذي أحدث ضجة، وطرح تساؤلات عدة حول كيفية امتلاك "صفاء" لتلك المصوغات باهظة الثمن.



تحولت قضية سرقة صفاء أبو السعود، إلى قضية رأي عام آنذاك، ووضعتها الأزمة في مواجهة التساؤلات، لتقوم بالافصاح عن زواجها من الملياردير السعودي الشيخ صالح عبدالله كامل، مالك قنوات ART الفضائية.



وتم إلقاء القبض على الخادمة، عن طريق الصدفة عندما تم العثور على شخص مشبوه يحاول التصرف في المسروقات وكشف أن مصدرها هي الخادمة.



قالت صفاء أبو السعود، في حوار صحي لها قديم أن سبب زواجها من الشيخ صالح كامل، أنه شخص محترم ولا يتاجر بشهرتها وموهبتها.



وعن اتهامها بزواجها من ثري من أجل المال قالت: "الحمد لله عمري ما فكرت كده، والدي كان لواء شرطة ومساعد وزير داخلية، وكان وضعنا المادي ميسورًا جدًا، وعمري ما أتمنيت حاجة مع حد، وبتبسط أوى باللي معايا، ووالدي علمني مبصش لغيري".