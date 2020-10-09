في عيد ميلادها.. حادث سرقة كشف عن زواج صفاء أبو السعود من الشيخ صالح عبدالله كامل

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود بعيد ميلادها الـ69 عامًا التي قدمت عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الهامة.

تعرضت صفاء أبو السعود للسرقة من قبل خادمتها كشفت عن زواجها من الشيخ صالح عبد الله كامل.

بدأت الواقعة، حينما أبلغت صفاء أبو السعود، عن تعرضها للسرقة من قبل خادمتها، وبسؤالها عن تفاصيل المسروقات، تبين أنها 219 قطعة مجوهرات بقيمة 25 مليون جنيه.

وهذا الأمر الذي أحدث ضجة، وطرح تساؤلات عدة حول كيفية امتلاك "صفاء" لتلك المصوغات باهظة الثمن.

تحولت قضية سرقة صفاء أبو السعود، إلى قضية رأي عام آنذاك، ووضعتها الأزمة في مواجهة التساؤلات، لتقوم بالافصاح عن زواجها من الملياردير السعودي الشيخ صالح عبدالله كامل، مالك قنوات ART الفضائية.

وتم إلقاء القبض على الخادمة، عن طريق الصدفة عندما تم العثور على شخص مشبوه يحاول التصرف في المسروقات وكشف أن مصدرها هي الخادمة.

قالت صفاء أبو السعود، في حوار صحي لها قديم أن سبب زواجها من الشيخ صالح كامل، أنه شخص محترم ولا يتاجر بشهرتها وموهبتها.

وعن اتهامها بزواجها من ثري من أجل المال قالت: "الحمد لله عمري ما فكرت كده، والدي كان لواء شرطة ومساعد وزير داخلية، وكان وضعنا المادي ميسورًا جدًا، وعمري ما أتمنيت حاجة مع حد، وبتبسط أوى باللي معايا، ووالدي علمني مبصش لغيري".

أخبار تهمك

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 7 ساعات

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل نجمه من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 10 ساعات

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ 43 دقيقة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يسعى لخطف قاطرة الدوري المصري

منذ نصف ساعة

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أزمة كبرى تهدد صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يُطالب الخطيب بمحاولة الإبقاء على الجوكر

منذ 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

04:58 م

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

10:30 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

09:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»