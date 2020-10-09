في عيد ميلادها.. تعرف على زيجات رانيا فريد شوقي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحتفل الفنانة رانيا فريد شوقي بعيد ميلادها الذي يحل اليوم التاسع من شهر أكتوبر ، وتعد من النجوم التي تحظي بشهرة واسعة وقدمت الكثير من الأعمال الناجحة التي رسخت اسمها في أذهان الجمهور.

وفي السطور الآتية يرصد لكم "الفجر الفني" زيجات الفنانة رانيا فريد شوقي.

عاشت الفنانة رانيا فريد شوقي قصة الحب الأولى مع وليد السعيد، ابن المذيعة أحلام شلبي، وكانت وقتها في السادسة عشر من عمرها، وقد أقيمت الخطوبة في عام 1988، بحضور العديد من نجوم الفن، إلا أن الخطوبة لم تدُم لوقت طويل، وسرعان ما حدث الإنفصال.

وتزوجت رانيا فريد شوقي ثلاث مرات، الأولى من مصمم الإستعراض عاطف عوض، وهو والد ابنتيها فريدة وملك، وقد دامت الزيجة لمدة ثمانٍ سنوات، وبعدها بدأت الخلافات بينهما ليتم الإنفصال.

الزواج الثاني كان من مصطفى فهمي بالرغم من فارق العمر بينهما، وقد بدأ الأمر بصداقة قوية بينهما، وكانت الشائعات وقتها قد ربطت بينهما من دون تأكيد أو نفي، حتى أعلنا الزواج في أحد المطاعم المطلة على النيل في حفل بسيط عام 2007، ولكن بعد ثلاث سنوات أعلنا الإنفصال ومن ثم العودة بعدها بوقت قصير، لكن الطلاق تم مرة أخرى ونهائياً في عام 2012.

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