محامي بهاء سلطان يكشف تفاصيل تطورات أزمته مع نصر محروس

Advertisements

كشف يوسف إبراهيم، محامي الفنان بهاء سلطان تفاصيل أزمة بهاء سلطان مع نصر محروس بعد وصولها إلى ساحات المحاكم.



وقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية": "نصر محروس تعمد إبعاد بهاء سلطان عن الساحة الفنية، وكان من المفروض أن يجهز كلمات الألبوم الثالث قبل انتهاء مدة التعاقد في 2014، وحتى الآن لم يأتي بأي كلمات للأغاني".



وأضاف "نصر محروس اتهم بهاء سلطان أنه لم يقم بتسجيل الألبوم الثاني المنصوص عليه في تعاقده، ولكن أمام المحكمة استطعنا الطعن على هذه الاتهامات وأثبنا أن بهاء قام بتسجيل الألبوم الثاني، منذ عام 2012، وكان هناك بعض العيوب الهندسية في أربع أغنيات عرض بهاء إعادة تسجيل هذه الأغاني على الرغم من أنه غير المسؤول عن هذا الخطأ لأنه خطأ هندسي".



وتابع "نصر محروس كان هو المتحكم في زمام الأمور، واستغل بعض الثغرات في العقد لعدم وضع أية التزامات على الشركة، وعلى الرغم من ذلك عرضنا على نصر محروس دفع 5 مليون جنيه وإنهاء هذه الدعاوى والقضايا ولكنه رفض، والمحكمة رفضت تسجيل بهاء للألبوم الثالث بعدما قضت بنهاية العقد بينما، وهناك أكثر من شركة تنوي التعاقد معه في الوقت المقبل".



وكان تصدر الفنان بهاء سلطان تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بعد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، أبرز الأغاني الخاصة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



تعد أغنية "أنا مصمم" من أبرز أعمال بهاء سلطان، وتقول كلماتها:"انا زعلتك فى حاجة؟.. طب ايه يا حبيبى هيا؟..بتدارى عينك ليه لما بتيجى فى عينيا؟.. وحكايتك بس ايه فيك حاجة مش عادية؟".



قولى يا حبيبى حاجة متصعبهاش عليا.. انا مصمم مش ماشى قبل ما تتكلم.. مقدرش اسيبك تتالم ساكت يا حبيبى ليه.. انا ضايقتك؟ طب قلت حاجة ماتتقلش؟.. مش ماشى ولا سيبك تمشى.. قبل اما افهم في ايه".



قولى حبيبى بصراحة ومشاعرك ليا سيبها.. الدمعة اللى فى عيونك عرفنى ايه سببها.. عينك فى عنيا لكن حاسس بمسافة بينا".



وطرح بهاء سلطان، والعسيلي، أغنية "إنت استثنائي" والتي تم عرضها في شهر رمضان المقبل، وقد حققت نجاح كبير جدًا، والأغنية الحان: محمود العسيلى، كلمات: أمير طعيمة، وتوزيع: علي فتح الله.





و كان يوسف ابراهيم محامي الفنان بهاء سلطان، أكد أن موكله لن يستطيع الغناء مجددا قبل انتهاء النزاع القضائي مع المنتج نصر محروس.



وقال يوسف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية إن بهاء سلطان لا يغني؛ احتراما للمنازعة الموجودة أمام القضاء مع نصر محروس، لإثبات عدم الإخلال بالتعاقد.



وأضاف: نصر محروس عدل العقد المبرم بينه وبين بهاء سلطان من أجل استغلاله، ووضع بنودا تخدمه في العقد، معقبا: ادعى أن بهاء سلطان لم يقم بغناء بعض الأغاني.



وأكد أن بهاء سلطان ملتزم بالتعاقد المبرم بينه وبين نصر محروس، وعلى استعداد للعودة إلى الغناء، وتفعيل شروط التعاقد بينهما.