مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:11 م
ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
Advertisements


تعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 أكتوبر الجاري، وذلك بعد نهاية التوقف الدولي للمنتخبات والذي بدأ منذ أيام قليلة. 

ويحتل فريق ايفرتون صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه بعد مرور أربع جولات من بداية المسابقة. 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي. 

إيفرتون vs ليفربول. 
ساوثهامبتون vs تشيلسي. 
شيفيلد يونايتد vs فولهام. 
مانشستر سيتي vs أرسنال. 
نيوكاسل vs مانشستر يونايتد. 
بيرنلي vs وست بروميتش. 
ليستر سيتي vs أستون فيلا. 
كريستال بالاس vs برايتون. 
توتنهام هوتسبير vs وست هام. 
ليدز يونايتد vs ولفرهامبتون. 

وشهدت الجولة الماضية العديد من المفاجآت، حيث نجح توتنهام هوتسبير في الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة ستة أهداف نظيفة، وتعرض حامل اللقب فريق ليفربول للهزيمة على يد أستون فيلا بنتيجة 7-2.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول توتنهام تشيلسي

أخبار تهمك

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

أزمة كبرى تهدد صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن حالة اللاعبين المصابين في الأهلي

منذ نصف ساعة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 7 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ثلث ساعة

خوفًا من الأهلي.. الإسماعيلي يتحرك لتجديد عقد المحمدي

منذ ساعة

الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل نجمه من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الثانية

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد 20/9/2020

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة الثالثة

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الثالثة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

10:30 م

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

04:58 م

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

09:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»