مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز









تعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 أكتوبر الجاري، وذلك بعد نهاية التوقف الدولي للمنتخبات والذي بدأ منذ أيام قليلة.





ويحتل فريق ايفرتون صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه بعد مرور أربع جولات من بداية المسابقة.





ويستعرض لكم " الفجر الرياضي " مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.





إيفرتون vs ليفربول.

ساوثهامبتون vs تشيلسي.

شيفيلد يونايتد vs فولهام.

مانشستر سيتي vs أرسنال.

نيوكاسل vs مانشستر يونايتد.

بيرنلي vs وست بروميتش.

ليستر سيتي vs أستون فيلا.

كريستال بالاس vs برايتون.

توتنهام هوتسبير vs وست هام.

ليدز يونايتد vs ولفرهامبتون.





وشهدت الجولة الماضية العديد من المفاجآت، حيث نجح توتنهام هوتسبير في الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة ستة أهداف نظيفة، وتعرض حامل اللقب فريق ليفربول للهزيمة على يد أستون فيلا بنتيجة 7-2.



