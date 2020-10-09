حكاية أغنية.. "دولا مين ودولا مين" سعاد حسني قامت بغنائها بعد اندلاع الحرب

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بالانتصار على العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر المجيدة، وهي "دولا مين ودولا مين" للسندريلا سعاد حسني.

الفن هو ذاكرة الأمم، ويمكن للكثيرين أن يتذكروا حدثا تاريخيا ما بأغنية أو فيلم يروى قصته، وهو ما ينطبق على حرب أكتوبر 1973 التي وثقتها مجموعة أغنيات تعيش في وجدان المصريين، ومنها أغنية السندريلا سعاد حسني.

بدأت الحكاية بعد اندلاع الحرب ذهبت سعاد حسني، إلى الإذاعي وجدي الحكيم لتطلب منه الغناء للأبطال على الجبهة، وقالت له: "أنا عايزة أغني للأبطال".

أسمعته السندريلا كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر أحمد فؤاد نجم، ولحنها الموسيقار كمال الطويل، فوافق الحكيم لتغني سعاد حسني للحرب.

كان أحمد فؤاد نجم متخوفًا من رفض وجدى الحكيم لكلمات الأغنية، ودخل نجم وقال لوجدى الحكيم "أنا أرسلت سعاد حسني لأنني لو حضرت سوف ترفض الكلمات لأنك لا تحبني" فقال له وجدي الحكيم "لا أنا بحب الجميع".

تعتبر "دولا مين ودولا مين" واحدة من أنجح الأغانى المرتبطة بنصر أكتوبر وعبرت عن دور الجندى البسيط في تحقيق النصر.

حكاية أغنية.. "دولا مين ودولا مين" سعاد حسني قامت بغنائها بعد اندلاع الحرب
حكاية أغنية.. "دولا مين ودولا مين" سعاد حسني قامت بغنائها بعد اندلاع الحرب

أخبار تهمك

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ يوم

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 9 ساعات

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 7 ساعات

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل نجمه من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ 19 دقيقة

خوفًا من الأهلي.. الإسماعيلي يتحرك لتجديد عقد المحمدي

منذ ساعة

أزمة كبرى تهدد صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

10:30 م

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

04:58 م

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

09:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»