حكاية أغنية.. "دولا مين ودولا مين" سعاد حسني قامت بغنائها بعد اندلاع الحرب

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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بالانتصار على العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر المجيدة، وهي "دولا مين ودولا مين" للسندريلا سعاد حسني.



الفن هو ذاكرة الأمم، ويمكن للكثيرين أن يتذكروا حدثا تاريخيا ما بأغنية أو فيلم يروى قصته، وهو ما ينطبق على حرب أكتوبر 1973 التي وثقتها مجموعة أغنيات تعيش في وجدان المصريين، ومنها أغنية السندريلا سعاد حسني.



بدأت الحكاية بعد اندلاع الحرب ذهبت سعاد حسني، إلى الإذاعي وجدي الحكيم لتطلب منه الغناء للأبطال على الجبهة، وقالت له: "أنا عايزة أغني للأبطال".



أسمعته السندريلا كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر أحمد فؤاد نجم، ولحنها الموسيقار كمال الطويل، فوافق الحكيم لتغني سعاد حسني للحرب.



كان أحمد فؤاد نجم متخوفًا من رفض وجدى الحكيم لكلمات الأغنية، ودخل نجم وقال لوجدى الحكيم "أنا أرسلت سعاد حسني لأنني لو حضرت سوف ترفض الكلمات لأنك لا تحبني" فقال له وجدي الحكيم "لا أنا بحب الجميع".



تعتبر "دولا مين ودولا مين" واحدة من أنجح الأغانى المرتبطة بنصر أكتوبر وعبرت عن دور الجندى البسيط في تحقيق النصر.



