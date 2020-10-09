تفشي حمى الخنازير في كوريا الجنوبية (تفاصيل)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:14 م
خنازير
خنازير
وكالات
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أعلنت كوريا الجنوبية، أنها أعدمت مئات الخنازير في مزرعة تم تأكيد إصابتها بعدوى حمى الخنازير الإفريقية، في ثاني انتشار للمرض منذ أكتوبر 2019.

 

وأشارت السلطات إلى أنه "تم إعدام حوالي 1500 خنزير في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات حول المزرعة المصابة، عقب العثور أمس الخميس على 3 خنازير نافقة في مزرعة في إقليم كانغ وون، حيث أظهرت نتائج الاختبارات أنها مصابة بالمرض القاتل".

 

وأصدرت الحكومة "حظرا خاصا" على السفر والتنقل لمدة 48 ساعة في المرافق المتعلقة بالثروة الحيوانية في إقليمي كيونغ كي وكانغ وون اعتبارا من صباح الجمعة.

 

واجتاحت حمى الخنازير الإفريقية العام الماضي مزارع الخنازير في المناطق الشمالية التي تغطي إقليمي كيونغ كي وكانغ وون، مما دفع السلطات إلى إعدام حوالي 400 ألف خنزير في جميع أنحاء البلاد.

 

جدير بالذكر، أن "المرض لا يصيب البشر، لكنه قاتل للخنازير، ولا يوجد حاليا لقاح أو علاج له".

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كوريا الجنوبية خنازير حمى الخنازير اعدام الحيوانات

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