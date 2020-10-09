فيروس كورونا يضرب إنتر ميلان قبل ديربي الغضب

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، إصابة ثلاثة لاعبين ضمن صفوف الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالوباء في الفريق إلى 5 لاعبين دفعة واحدة، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة إي سي ميلان في ديربي الغضب.



وأضاف إنتر، وصيف بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في بيان إن ثنائي خط الوسط روبرتو جاليارديني وراديا ناينجولان والحارس الاحتياطي يونوت رادو جاءت اختباراتهم إيجابية.



وكان المدافع ميلان شكرينيار أصيب في وقت سابق خلال وجوده مع منتخب سلوفاكيا، فيما أصيب المدافع أليساندرو باستوني بينما كان يتدرب مع تشكيلة منتخب إيطاليا تحت 21 عاماً.



وتبعا لقواعد الدوري الإيطالي يتم وضع أي لاعب يصاب بفيروس كورونا في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، مما يهدد إنتر ميلان في مباراة القمة أمام ميلان في 17 اكتوبر تشرين الأول.



وأصيب لاعبان أيضاً في ميلان مؤخراً هما المدافع ليو دوارتي والمهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

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