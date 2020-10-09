نشرة حوادث الفجر: انتحار طفلة بالقاهرة و3 حرائق في الجيزة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:01 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين
أثيرت خلال الأيام الماضية ثلاثة قصص شغلت الرأي العام، خلال الأسبوعين الماضيين، وكان أبطالها ممن يُطلق عليهم "عنتيل"، ورغم تباين التفاصيل في قصصهم، إلا أن تسريبات المحادثات والفيديوهات كانت العامل الأهم في فضحهم، وجعلهم "جرسة" بين المصريين، أو كما يقول المثل الشعبي "أصبحت فضيحتهم بجلاجل".
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ضبط شقيقين لقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج بطرق غير مشروعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة والإتجار بها فى السوق السوداء.
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"غرفة النوم تفحمت".. السيطرة على حريق شقة سكنية بحدائق الأهرام
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، على حريق اندلع في شقة سكنية بحدائق الأهرام، غرب المحافظة دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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السيطرة على حريق منزل في البدرشين
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل منزل بقرية الشوبك الغربي، التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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3 سيارات إطفاء لإخماد حريق بمخزن عطور في إمبابة
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، حريق اندلع في مخزن عطور بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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تشريح جثة طفلة انتحرت شنقا بالبساتين
طالبت نيابة البساتين الجزئية تشريح جثة طفلة انتحرت شنقا داخل منزلها بالبساتين، وإرسال تقرير عن سبب الوفاة وكشف ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.
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