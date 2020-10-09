خوفًا من الأهلي.. الإسماعيلي يتحرك لتجديد عقد المحمدي













استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على تمديد تعاقد مدافع الفريق، باهر المحمدي، الذي ينتهي تعاقده مع النادي الموسم بعد المقبل.









ويسعى مجلس الإدارة لتجديد عقد اللاعب مع الفريق لموسمين جديدين، للرد علي كل الشائعات التي ترددت خلال الفترة الأخيرة، عن نية الإسماعيلي، بيع اللاعب، بعد تلقيه عدة عروض للإحتراف سواء من اندية محلية، او من بعض الأندية العربية.





ومن جانبه تمسك هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق، لمسؤولي اللجنة الفنية بالإسماعيلي، تمسكه بتمديد جميع عقود اللاعبين، اللذين يمثلون القوام الأساسي للفريق، لإضفاء حالة من الاستقرار علي الفريق .





ومن المنتظر أن يبدأ مجلس الإدارة، في التفاوض مع اللاعب بعد تماثل الشفاء، بعد اصابته الأخيرة، من اجل البدء معه في إجراءات التفاوض، والاتفاق علي كافة الأمور.



