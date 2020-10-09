في عيد ميلادها.. تعرف على بدايات صفاء أبو السعود الفنية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، بعيد ميلادها الـ69 عامًا التي قدمت مجموعة من الأفلام السينمائية والتليفزيونية.

اسمها الكامل صفاء عبد المنعم أبو السعود، ولدت في المنصورةوهي ابنة ضابط الشرطة عبدالمنعم أبو السعود، الذي ورثت عنه الانضباط والإلتزام في عملها الفني وحياتها الشخصية.

بدأت حياتها الفنية في سن السابعة في برنامج "بابا شاور"، ثم التحقت بمعهد الكونسرفتوار، وتخرجت منه عام 1967.

حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية بداية من الستينات مرورا بالسبعينيات.

كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال، منها أغنية "أهلا بالعيد"، والتي تعد إحدى الأغنيات الرئيسية في العيد في مصر والوطن العربي.




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