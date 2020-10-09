زيدان يراقب موهبة الدوري الفرنسي
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:37 م
الفجر الرياضي
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كشف الفرنسي، الجزائري الأصل، حسام عوار لاعب وسط أولمبيك ليون، اليوم الجمعة، عن أسباب فشل انتقاله إلى آرسنال مؤخرا.
وقال عوار، خلال تصريحات نقلها موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني: "لا أشعر بخيبة أمل (لعدم إبرام الصفقة) بالعكس، فأنا ما زلت في منزلي، ومع فريقي وأصدقائي، وهذا يعطيني الكثير من الحافز لتقديم موسم رائع مثل الماضي، الذي تألقت كثيرًا خلاله".
ويراقب فريق ريال مدريد اللاعب بشدة، وهو ما أكدته العديد من التقارير الصحفية السابقة، كما أثنى عليه المدرب زين الدين زيدان بشكل علني، والذي لا يفوت مشاهدة أي مباراة لعوار، وفقا لـ"ديفينسا سنترال".
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