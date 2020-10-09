زيدان يراقب موهبة الدوري الفرنسي

كشف الفرنسي، الجزائري الأصل، حسام عوار لاعب وسط أولمبيك ليون، اليوم الجمعة، عن أسباب فشل انتقاله إلى آرسنال مؤخرا.





وقال عوار، خلال تصريحات نقلها موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني: "لا أشعر بخيبة أمل (لعدم إبرام الصفقة) بالعكس، فأنا ما زلت في منزلي، ومع فريقي وأصدقائي، وهذا يعطيني الكثير من الحافز لتقديم موسم رائع مثل الماضي، الذي تألقت كثيرًا خلاله".



