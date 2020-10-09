زيدان يراقب موهبة الدوري الفرنسي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف الفرنسي، الجزائري الأصل، حسام عوار لاعب وسط أولمبيك ليون، اليوم الجمعة، عن أسباب فشل انتقاله إلى آرسنال مؤخرا.

وقال عوار، خلال تصريحات نقلها موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني: "لا أشعر بخيبة أمل (لعدم إبرام الصفقة) بالعكس، فأنا ما زلت في منزلي، ومع فريقي وأصدقائي، وهذا يعطيني الكثير من الحافز لتقديم موسم رائع مثل الماضي، الذي تألقت كثيرًا خلاله".

ويراقب فريق ريال مدريد اللاعب بشدة، وهو ما أكدته العديد من التقارير الصحفية السابقة، كما أثنى عليه المدرب زين الدين زيدان بشكل علني، والذي لا يفوت مشاهدة أي مباراة لعوار، وفقا لـ"ديفينسا سنترال".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد انتقالات الدوري الفرنسي

أخبار تهمك

الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل نجمه من أجل الاحتراف

منذ ساعتين و 21 دقيقة

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 6 ساعات

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 9 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ يوم

أزمة كبرى تهدد صفقة الموسم في الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر تطورات إصابة محمد الشناوي

منذ ساعة و 21 دقيقة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعة

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 14 مارس.. زيدان يحدد أولى ضحاياه

الخطة تتغير.. محمد صلاح يقود مشروع ريال مدريد

ديفينسا سنترال: زيدان يطالب بيريز بصفقة مفاجئة

هل اقترب الرحيل.. ليفربول يراقب نجم نيجيريا لخلافة صلاح

ريال مدريد يرغب في ضم موهبة ليون

موهبة ليون الفرنسي يُشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

04:58 م

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

09:39 ص

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

03:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»