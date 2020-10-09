مالي تهزم غانا بثلاثية وديًا

حقق المنتخب المالي الفوز على الغاني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الجمعة، في إطار استعداداتهما للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.





وسجل أهداف المنتخب المالي كل من هماري تراوري في الدقيقة الثالثة والبلال توريه في الدقيقة 49 وأمادو هايدارا في الدقيقة75.





ويستعد منتخب مالي لمواجهة ناميبيا الشهر المقبل في التصفيات المهلة للبطولة أمم أفريقيا فيما يستعد منتخب غانا لمواجهة السودان في ذات الشهر.



