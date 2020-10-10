شاهد.. مستحضر مصري لتطهير المحاصيل الزراعية من البكتريا بشراكة استرالية

قال المهندسة هدير فؤاد الخبيرة الزراعية، إن مصر نجحت في تحقيق شراكة ناجحة مع استراليا في إنتاج أول مادة طبيعية مستخرجة من محاصيل ونباتات أورجانيك، لتطهير المحاصيل الزراعية من الملوثات والبكتريا ومتبقيات المبيدات.





وأضافت "فؤاد"، خلال لقائها بالإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن المادة توضع في أحواض كبيرة للمياه بنسب معين، حسب الهدف من التطهير، حيث تقوم باستخلاص البكتريا والملوثات ومتبقيات المبيدات من المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة، مشيرة الى أن مادة إيكانا، مستخرجة من نباتات أورجانيك وليس بها أي مواد كيميائية.



