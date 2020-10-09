ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:30 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي
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تلقى النادي الأهلي صدمة قوية في الساعات القليلة الماضية بشأن واحد من نجوم خط الدفاع في الفريق وفرص لحاقه بمبارة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وأصبحت فرص لحاق رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي صعبة بشأن المشاركة في مباراة الوداد بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وتعرض ربيعة إلى إصابة قوية عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي وطنطا الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن رامي ربيعة يحتاج إلى فترة علاجية قد تصل إلى شهر كامل لن يشارك خلالها في أي مباريات أو تدريبات وبالتالي لن يلحق بمواجهة الوداد.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد يوم السبت المقبل 17 أكتوبر ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

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