المفتي: أنشأنا مرصد الإسلاموفوبيا لتتبع حركة الكراهية ضد الإسلام في العالم

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الإسلام في منطقة الواضح لا يؤدي إلى الخوف، إنما يؤدي إلى الراحة النفسية، مؤكدا أن الإسلام رسالة طمأنينة ورحمة للبشرية.



وتابع مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "بلا شك نحزن كثيرا للخوف من الإسلام".



وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن دار الإفتاء المصرية أنشأت مرصد الإسلاموفوبيا، لرصد حركة الكراهية التي تقع ضد الإسلام في أنحاء العالم.

