بالأدلة.. محمد الباز يفضح دور الإرهابية في شائعات خطف الفتيات (فيديو)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:29 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
داليا الحسين
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علق الإعلامي محمد الباز، على اختفاء فرح سماحة، فتاة محافظة الإسكندرية والعثور عليها، قائلًا إن هناك بعض القنوات استغلت هذه الأخبار بشكل سياسي لهدم البلاد، وذلك قبل أن تصل قوات الشرطة إلى الفتاة ومعرفة سبب هروبها.

وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، اليوم الجمعة، إن مثل هذا النوع من الشائعات يتكرر كل عام، وهناك اثبات على هذا من خلال صفحات ومنشورات على الفيس بوك، لإثارة البلبلة والخوف في قلوب الناس

وعرض منشورا يرجع إلى عام 2016 يتحدث عن حالات خطف وبعدها قام بعرض منشور آخر من عام 2019 يتحدث أيضا عن وجود حالات خطف بنفس الصياغة والطريقة.

وتابع: يوم 6 أكتوبر هذا العام ظهر منشور يتحدث أيضا عن وجود حالات خطف، وبعد هذا المنشور بدأت حكايات الخطف تنتشر بكثرة، معقبا: لازم نعقل الكلام عن قضية سرقة الأعضاء عشان العملية دي ليها شروط.

وأضاف: "ده بوست بيعاد تجديده كل عام، ومش كل اللى بيتقال نصدقه"، منوهًا إلى أن المواقع والقنوات التابعة للإرهابية عملت على استغلال ذلك من أجل نشر شائعة اختطاف الفتيات لإثارة الرأى العام، مشيدًا بتصرف الأجهزة الأمنية مع البلاغات.

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