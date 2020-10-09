منه شلبي تتألق في أحدث ظهور على "إنستجرام"

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غازلت الفنانة منه شلبي جمهوره بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت منه شلبي بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية شمسز باللون الأبيض ، وضاعفت جمالها بوضع ميكب هادئ يبرز جمالها.



ووجهت منه نصيحة لمحبيها وكتبت : زملائي العزيزات لا تربط قيمتك بنفسك وثقتك بنفس الأشياء أو الأشخاص.. قم بخلق التأكيدات الإيجابية الخاصة بك.. ليس من الأنانية أن تحب وتكون لطيفاً مع نفسك.



يذكر أن فريق عمل فيلم "النمس والأنس" والتي تشارك في بطولته منه شلبي ، انتهوا من تصويره مؤخرًا تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي.



فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة