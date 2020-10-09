لبنان: ارتفاع عدد ضحايا انفجار خزان بيروت إلى 4 وفيات

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت هيئة الصليب الأحمر اللبناني عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار خزان المازوت في بيروت إلى 4 وفيات حسبما جاء خلال خبر عاجل على القناة الأولى المصرية.

وكان في وقت سابق قد أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل جثتين وعدد من الجرحى إلى المستشفى جراء انفجار خزان للوقود في بيروت.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة إن "بعض الأشخاص أصيبوا بحالات اختناق وضيق في التنفس نتيجة تنشق الدخان الناتج عن انفجار خزان للمازوت اشتعلت فيه النيران مساء اليوم في محلة الرفاعي ساحة أبو شاكر الطريق الجديدة. كما يعمل عناصر من فوج إطفاء بيروت على إجلاء سكان المنطقة".

وكان قد سُمع في العاصمة اللبنانية بيروت صوت انفجار كبير، حيث أظهرت المعلومات الأولية حدوث أضرار مادية.

وبحسب المعلومات الأولية التي نقلتها شبكة "روسيا اليوم"، فإن الصوت ناتج عن انفجار خزان مازوت في منطقة الطريق الجديدة في بيروت.

وقد حضر فوج إطفاء بيروت وسيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث وتعمل على اطفاء الحريق الناجم عن الانفجار.

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