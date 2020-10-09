بحضور أمير طعيمة.. أنغام تتألق في حفل المنارة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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بدأت النجمة أنغام حفلها الغنائي والذي يعد الأول لها في القاهرة، بعد توقف الحفلات بسبب كورونا وذلك بساحة مركز المنارة.

وصعدت أنغام على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحان، وقدمت حتى الآن مجموعة كبيرة من أغانيها وسط حضور جماهيري كبير أبرزها "بقول نسياك"،"ولادبلت"هدنة،"أساميك الكتيرة" ،"حبايبنا"و"هبدأ من الآخر" ،"بين البينين" ،"فرصة الاختيار" ،"بتوصفني" ،"عرفها بيا" ،"بعت لي نظرة" ،"حالة خاصة".

وحرص الشاعر أمير طعيمة، والملحن ايهاب عبد الواحد، على حضور الحفل.


جدير بالذكر أن الحفل من تنظيم الثلاثي إسلام عرفة ومحيي الأشموني وعمر الأشموني والصوت المهندس عماد نبيل والمسرح وتجهيزات صبحى مراد.

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