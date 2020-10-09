معجبي أنغام يهدوها باقة ورد وبورتريه بصورتها في حفلها (صور)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

حرص أحد معجبي النجمة انغام، علي إهدائها باقة من الورد بالإضافة لبورتريه بصورتها وذلك خلال حفلها المقام حاليا .

ويقام الحفل حاليا بمركز المنارة بحضور الشاعر امير طعيمة والملحن ايهاب عبد الواحد وتنظيم "X-creavation".

على الجانب الآخر، إنتهت أنغام يوم الثلاثاء الماضي من تصوير فيديو كليب لإحدى أغنيات ألبومها الخليجي الجديد "مزح" وذلك بصحبة المخرج عادل جمال الذي تعاونت معه في آخر أعمالها "بحبك وبرتحالك".

كما تتعاون أنغام مع المخرج عادل جمال مجددًا، حيث قام بعمل ١٣ كليبا لها بصور مختلفة من ألبومها الجديد على غرار تجربة أغنية "حالة خاصة جدًا".
معجبي أنغام يهدوها باقة ورد وبورتريه بصورتها في حفلها (صور)
معجبي أنغام يهدوها باقة ورد وبورتريه بصورتها في حفلها (صور)
معجبي أنغام يهدوها باقة ورد وبورتريه بصورتها في حفلها (صور)

أخبار تهمك

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ 18 دقيقة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 10 ساعات

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 16 ساعة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خوفًا من الأهلي.. الإسماعيلي يتحرك لتجديد عقد المحمدي

منذ ساعة

أزمة كبرى تهدد صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ يوم

الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل نجمه من أجل الاحتراف

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

10:30 م

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

04:58 م

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

09:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»