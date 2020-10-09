على كلمات أغنية صباح.. نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم "حبي الأول والأخير"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة نبيلة عبيد من حين لآخر علي استعادة ذكريات أفلامها السينمائية .

واستعادت نبيلة عبيد ذكريات فيلمها "حبي الأول والأخير " ، ونشرت نبيلة عبيد مقطع فيديو من الفيلم علي أحد أغاني المطربة صباح ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

وعلقت نبيلة قائله:"يا حلاوة الصبوحة وجمال رشدي أباظة وعظمة السينما المصرية ، من فيلم حبي الأول والأخير قصة محمد عثمان وإخراج حلمي رفلة ، إنتاج شركة أفلام نبيلة عبيد .. مسائكم زي الورد يا حلوين".

والجدير ذكره أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " سكر زيادة" وحقق خلاله نجاحاً كبيراً برفقة سميحة أيوب ونادية الجندي .

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