بوجبا يكشف حقيقة رغبته باللعب لريال مدريد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أكد الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه يحلم باللعب في ريال مدريد الإسباني يومًا ما علمًا بأن عقده مع المان يونايتد ينتهي في 2021.

وقال بوجبا في تصريحات لوسائل الإعلام:"أنا في مانشستر يونايتد، اعلم أنه دار الكثير من الحديث وسمعت الكثير من الشائعات بأنني سأرحل وأنه كان علي الذهاب إلى هناك أو هناك لكن اليوم ما زلت مع الشياطين الحمر".

وأضاف:"كل لاعبي كرة القدم يحبون اللعب لريال مدريد، قد يكون هذا حلماً، إنه حلم بالنسبة لي، فلم لا يحدث في يوم ما، أنا في مانشستر يونايتد وأحب فريقي".

وتابع:"أنا أستمتع في مانشستر يونايتد وأريد أن أفعل كل شيء لأضع النادي في المكان الذي يستحقه، سأقدم أفضل ما أملك مثل بقية زملائي في الفريق".

وواصل:"لم أتحدث عن التجديد حاليًا، أنا في مانشستر يونايتد وأفكر بشكل أساسي في إستعادة مستواي، أعتقد أنه ستكون هناك لحظة يأتي فيها النادي ويتحدث معي وربما يقدم لي شيئًا شيء أو ربما لا".

واختتم بوجبا تصريحاته قائلاً:"لم يحدث شيء حتى الآن، لا يمكنني التحدث عن شيء لا أعرفه، أفكر حقًا في نفسي".

 

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