تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

استقرت لجنة التعاقدات بالأهلي، على عودة أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق السابق ووداي دجلة الحالي، وذلك باتفاق مع الفريق الدجلاوي في صفقة بيع مقابل دفع 15 مليون جنيه، وذلك بعد موسمين من بيعه ضمن صفقة محمد محمود في يناير 2019.





واتفق الطرفان بإضافة بند في العقد يتضمن أحقية دجلة في الحصول على نسبة في حالة قيام الأهلى ببيع اللاعب، وتجرى حاليًا مفاوضات حول تحديد النسبة، وينتظر توقيع العقود الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.





وقدم اللاعب مستوى مميز للغاية مع فريقه الحالي ومع زملاؤه في كاس الامم الافريقية تحت 23 عام وساهم في تتويج الفراعنة بالبطولة.



