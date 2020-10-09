تعرف على فرص الصعود بمجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:01 م
رأفت أمين
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أشتدت المنافسة في المجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني، قبل الجولة الأخيرة
من ختام الدور الثاني والتي تقام يوم الأنثين القادم، بين ثلاثى القمة البنك الأهلي و الألومنيوم وبنى سويف.
ويقدم "الفجر الرياضي" فرص كل فريق ..
1- البنك الأهلي
متصدر المجموعة الأولى برصيد 43 نقطة،وله 3 فرص للصعود وهي
1- الفوز يصعد به مباشره دون النظر إلى نتائج الآخرين
2- التعادل مع تعادل الألومنيوم وفوز بنى سويف
3- الهزيمة مع هزيمة الألومنيوم وتعادل بنى سويف.
2 - الألومنيوم
وصيف المجموعة بقيادة ياسر الكنانى برصيد 42 نقطة
يوجد له فرصتين للصعود وهما
1- الفوز مع تعادل البنك الأهلي
2- التعادل مع هزيمة البنك الأهلي وتعادل بنى سويف
يصعد به بفارق الأهداف عن البنك الأهلي ٠
3- بني سويف
صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة توجد له فرصة واحده
1- وهى الفوز مع هزيمته البنك و الألومنيوم.
مباريات الجولة الأخيرة
1-بترول أسيوط مع البنك الأهلي
2- سوهاج مع الألومنيوم
3- بنى سويف مع طهطا
4- المنيا مع شبان قنا
5- ديروط مع الفيوم
6- الإعلاميين مع التليفونات
ترتيب المجموعة الأولى
1- البنك الأهلي 43 نقطة
2- الألومنيوم 42 نقطة
3- بنى سويف 41 نقطة
4- شبان قنا 35 نقطة
5- البترول 32 نقطة
6- المنيا 29 نقطة
7- سوهاج 27 نقطة
8- التليفونات 27 نقطة
9- الإعلاميين 22 نقطة
10- الفيوم 21 نقطة
11- طهطا 13 نقطة
12- ديروط 12 نقطة