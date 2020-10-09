تعرف على فرص الصعود بمجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني

ويقدم "الفجر الرياضي" فرص كل فريق ..



1- البنك الأهلي



متصدر المجموعة الأولى برصيد 43 نقطة،وله 3 فرص للصعود وهي



1- الفوز يصعد به مباشره دون النظر إلى نتائج الآخرين

2- التعادل مع تعادل الألومنيوم وفوز بنى سويف

3- الهزيمة مع هزيمة الألومنيوم وتعادل بنى سويف.



2 - الألومنيوم



وصيف المجموعة بقيادة ياسر الكنانى برصيد 42 نقطة

يوجد له فرصتين للصعود وهما



1- الفوز مع تعادل البنك الأهلي

2- التعادل مع هزيمة البنك الأهلي وتعادل بنى سويف

يصعد به بفارق الأهداف عن البنك الأهلي ٠



3- بني سويف



صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة توجد له فرصة واحده

1- وهى الفوز مع هزيمته البنك و الألومنيوم.



مباريات الجولة الأخيرة



1-بترول أسيوط مع البنك الأهلي

2- سوهاج مع الألومنيوم

3- بنى سويف مع طهطا

4- المنيا مع شبان قنا

5- ديروط مع الفيوم

6- الإعلاميين مع التليفونات



ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الأهلي 43 نقطة

2- الألومنيوم 42 نقطة

3- بنى سويف 41 نقطة

4- شبان قنا 35 نقطة

5- البترول 32 نقطة

6- المنيا 29 نقطة

7- سوهاج 27 نقطة

8- التليفونات 27 نقطة

9- الإعلاميين 22 نقطة

10- الفيوم 21 نقطة

11- طهطا 13 نقطة

12- ديروط 12 نقطة