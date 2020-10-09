رغم رغبته اللعب للملكي.. زيدان يصرف النظر عن ضم مواطنه









أبدي الفرنسي بول بوجبا رغبة قوية في الانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد في حال الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وسيكون بوجبا لاعب حر في يوليو المقبل بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي مما يسمح له بالتعاقد مع أي نادٍ دون اللجوء إلى إدارة الشياطين الحمر.





ووفقاً لصحيفة " آس " الإسبانية فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد قد صرف النظر عن التعاقد مع مواطنه الموسم المقبل.





وأشارت الصحيفة أن زيدان يُعطي الأولوية في الوقت الحالي الثنائي حسام عوار لاعب ليون، وإدواردو كامافينغا لاعب ليون الفرنسي.





ويركز زيدان على صناعة فريق من الشباب قادر على العطاء مع ريال مدريد لمدة طويلة، خاصة في ظل رغبة بيريز في منح زيدان عقد طويل الأمد داخل سانتياغو برنابيو.



