رغم رغبته اللعب للملكي.. زيدان يصرف النظر عن ضم مواطنه

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
محمود صبري
Advertisements


أبدي الفرنسي بول بوجبا رغبة قوية في الانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد في حال الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسيكون بوجبا لاعب حر في يوليو المقبل بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي مما يسمح له بالتعاقد مع أي نادٍ دون اللجوء إلى إدارة الشياطين الحمر.

ووفقاً لصحيفة " آس " الإسبانية فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد قد صرف النظر عن التعاقد مع مواطنه الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن زيدان يُعطي الأولوية في الوقت الحالي الثنائي حسام عوار لاعب ليون، وإدواردو كامافينغا لاعب ليون الفرنسي.

ويركز زيدان على صناعة فريق من الشباب قادر على العطاء مع ريال مدريد لمدة طويلة، خاصة في ظل رغبة بيريز في منح زيدان عقد طويل الأمد داخل سانتياغو برنابيو.

يذكر أن نادي يوفنتوس الإيطالي كان لدية رغبة قوية في التعاقد مع بول بوجبا في الصيف الماضي إلا أن الأزمة المالية التي يعيشها النادي بسبب فيروس كورونا قد عطلت الصفقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان رين الفرنسي ريال مدريد بوجبا

أخبار تهمك

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة كبرى تهدد صفقة الموسم في الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

محسن صالح يكشف مفاجآت عن فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على آخر تطورات إصابة محمد الشناوي

منذ أقل من ساعة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 8 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ يوم

الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل نجمه من أجل الاحتراف

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

زيدان يصدم ريال مدريد ويصرف النظر عن الصفقة الكبري

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين.. الملكي يقترب من حسم ثالث صفقاته وصلاح مدريدي في هذه الحالة

زيدان يحفز بوجبا بكلمتين للتمرد على يونايتد

مانشستر يونايتد يطلب 170 مليون نظير التخلى عن بوجبا

تقارير: بول بوجبا على استعداد لـ السير على خطة هازارد

"صفقة مدوية".. ريال مدريد يحدد البديل في حالة فشل التعاقد مع بوجبا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

04:58 م

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

03:06 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

09:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»