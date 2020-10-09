لطيفة تشارك جمهورها بصورة من كواليس تصوير أغنية "أخبروني"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت المطربة لطيفة جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت لطيفة بالصور من كواليس تصوير أغنية "أخبروني" .

وعلقت لطيفة علي الصورة وكتبت : تخبروني بأن حسناء غيري يا صديقي لديك حلت محلي.. من كواليس تصوير أخبروني.

يذكر أن آخر أعمال لطيفة هي أغنية "أمي" التي صورتها على شكل فيديو كليب، وطرحتها عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبري، والكليب من إخراج أحمد جمال.

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