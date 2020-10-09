الصحة: بور سعيد أقل محافظة في معدلات الإنجاب (فيديو)

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قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن محافظة بوسعيد الأقل إنجابا في مصر يليها محافظات الإسكندرية ثم دمياط، مضيفة: "إسكندرية ودمياط تقريبا تفكرهم مشابهة لأوروبا وهذا نتيجة تشغيل المرأة وأعلى معدلات تشغيل المرأة في هذه المحافظات".



وأضاف "توفيق"، خلال حوار مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج “المصري أفندي”، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن محافظات القاهرة والقليوبية مؤشراتها في الوسط، بينما الصعيد إقليم مختلف تماما ومعدلات الانجاب فيه عالية جدا وذلك بسبب غيبا مشروعات التنمية عن هذا الإقليم لعقود طويلة.



وتابع: "تعليم المرأة وتشغيلها مهم جدا، وكلما زاد تعليم الأب والأم زاد عمرها عند الزواج وهناك علاقة وثيق بين التعليم وانخفاض معدلات الانجاب، وكل محافظة لها أسباب خاصة بها، ودوافع الانجاب تختلف بين سكان الريف والحضر".



وأعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، تراجع معدلات الزيادة السكانية لأول مرة في البلاد حيث بلغت 3.1% لأول مرة، ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.



وقال مقرر المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة المصرية عمرو حسن، الأربعاء، إنّ حكومة بلاده نجحت لأول مرة في خفض نسبة المواليد التي أدت إلى تراجع معدلات الزيادة السكانية بنسبة بلغت نحو 3.1%.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، لمناقشة موازنة البرامج والأداء وخطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية والبطالة، برئاسة المهندسة سيلفيا نبيل.



وأمام أعضاء مجلس النواب في مصر، أوضح مقرر المجلس القومي للسكان، أنّ تلك الخطوة تأتي ضمن برنامج الحكومة لخفض الزيادة السكانية في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أنّ بلاده تستقبل مولودًا كل 15 ثانية بما يعتبر تحديًا كبيرًا وأزمة كبرى يجب التصدي لها وهذا ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة المقبلة.



كما استعرض مقرر المجلس القومي للسكان، مبادرات تنظيم الأسرة التي يقوم على تنفيذها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السكان.



ولفت إلى أن الحكومة وضعت برنامجًا متكاملًا يتركز على عدة محاور منها توعية المواطنين بخطر الزيادة السكانية وتقليل معدلات الإنجاب وإطلاق حملات قومية مثل ”2 كفاية“ وتزويد الحملات بالرائدات الريفيات، كاشفًا أن مصر وضعت خطة استراتيجية ”2015-2030“ التي تعمل عليها الحكومة للحد من الإنجاب وتتركز على 5 محاور أهمها محور تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة والشباب وصحة المراهقين والإعلام والتعليم.



وكشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضي، عن توقعات بوصول عدد سكان مصر إلى 120 مليون نسمة بحلول عام 2030، مقارنة بـ95.5 مليون نسمة عام 2017.



وتضع كل سيدة في مصر معدل 3.5 طفل، أي أن كل 10 نساء ينجبن 35 طفلًا، وفقWا لآخر مسح سكاني في عام 2014.



وتهدف الدولة إلى خفض معدل الإنجاب الكلي بحلول عام 2020 ليصل إلى 3.1 أي أن تنجب كل 10 سيدات 31 طفلًا، وفي عام 2030 يصل العدد إلى 2.4 وهو ما يعني إنجاب 24 طفلًا من كل 10 نساء.

