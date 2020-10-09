أنغام تبدأ حفلها بأغنية "بحبك وحشتيني" وتمازح الرجال الحاضرين: غنوا معايا

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بدأت النجمة انغام، منذ قليل حفلها بمركز المنارة وذلك علي انغام "بحبك وحشتيني"، ومازحت الرجال الحاضرين للحفل قائلة: "غنوا معايا بحبك وحشتيني انا اسف علي التأخير" شوفتوا سهلة ازاي.



ويقام الحفل حاليا بمركز المنارة بحضور الشاعر امير طعيمة والملحن ايهاب عبد الواحد وتنظيم "X-creavation".



على الجانب الآخر، إنتهت أنغام يوم الثلاثاء الماضي من تصوير فيديو كليب لإحدى أغنيات ألبومها الخليجي الجديد "مزح" وذلك بصحبة المخرج عادل جمال الذي تعاونت معه في آخر أعمالها "بحبك وبرتحالك".



كما تتعاون أنغام مع المخرج عادل جمال مجددًا، حيث قام بعمل ١٣ كليبا لها بصور مختلفة من ألبومها الجديد على غرار تجربة أغنية "حالة خاصة جدًا".