وزيرة التجارة: السيسي يشارك في معرض تراثنا غدًا.. والسودان ضيف الشرف





ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر يوميا من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء والدخول مجانا.



وصرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز بأن تنظيم هذا المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية لاهميته الاقتصادية والثقافية والعمل علي التوسع في الترويج لهذه الفنون العريقة واتاحة منتجاتها الرائعة بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة انتاجها.



وأضافت الأستاذة نيفين جامع أن المعرض هذا العام يستضيف دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف وتم تخصيص اجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية من جلود واخشاب ومعادن والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان خاصة وانها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السودانى وهناك اهتمام كبير من الحكومة السودانية لدعم قطاع المشروعات التراثية وتطويره والتوسع في انتاجه



هذا ويشارك في المعرض ما يزيد عن 600 مشروع وعارض من جميع محافظات مصر ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة حيث يعرضون مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات اليدوية التى تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية منها على سبيل المثال (مشغولات التللى، المشغولات الفضية والنحاسية، المنتجات الزجاجية، الصدف والخوص، مفروشات أخميم، السجاد اليدوى، الخزف، الحجازة، الاكسسوار الحريمى، منتجات الجلود، وحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء). كما يتضمن عروضا حية يقوم خلالها الحرفيون بعرض طرق تصنيع المنتجات المختلفة بشكل مباشر للجمهور.



ويشهد المعرض مشاركة متميزة لوزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة وغرفة الأثاث وكرييتف إيجيبت باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للحرف اليدوية وغرفة الحرف اليدوية ومدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط ومشروع تنمية الصعيد بمحافظتى قنا وسوهاج بوزارة التنمية المحلية والمؤسسة القومية بوزارة التضامن الاجتماعى ومظلة للتنمية الاجتماعية (أغاخان للخدمات الثقافية) ورخام الجلالة وعدد من أصحاب المشروعات من سانت كاترين (تجلى) بالإضافة إلى جناح مخصص لعرض منتجات ذوى الهمم وطلبة جامعات عين شمس والأزهر والإسكندرية وبنها وجامعة أكتوبر للعلوم والآداب.



هذا ويقوم جهاز تنمية المشروعات بتنظيم معرض تراثنا للعام الثانى على التوالى حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج. وقد قام الجهاز بتنظيم الدورة السابقة التى شارك بها 500 مشروع و35 جمعية أهلية متخصصة في الصناعات الحرفية محققا مبيعات وتعاقدات بعشرات الملايين.



قالت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في افتتاح معرض تراثنا غدًا السبت، مشيرة إلى أن حضور الرئيس هو رسالة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة خاصة الحرف اليدوية عن مدى اهتمام الدولة بهم.وأضافت "نفين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "أن مشاركة الرئيس في حفل الافتتاح حتى يشعر أصحاب هذه المشروعات باهتمام الرئيس وتقديمه لكافة الدعم لهم".وأشارت إلى أن المعرض يضم 620 عارضًا بالإضافة إلى 45 جامعة أهلية ومشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات، موضحة أن دولة السودان هي ضيف شرف السودان وهي أول مرة يستضيف هذا المعرض دولة عربية ولكنه سيكون نهج قادم في المعارض المقبلة بشرط تميز المشاركين بالحرف التراثية واليدوية.وأوضحت أن هناك منتجات مختلفة سيتم عرضها بمشاركة جهات عديدة في معرض تراثنا مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، لافتة إلى أنه تم إتاحة خدمة المعروضات الالكترونية هذا العام في المعرض وتم إتاحة 1500 منتج على منصة الكترونية.وتابعت "تواصلت مع أمازون العالمية لتنمية العمل في التجارة الالكترونية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونسعى لأن يكون هناك براند للمنتج المصري ونهتم بالعمل على إقامة معارض دولية"، فيما أكدت أن الصادرات الزراعية زادت خلال الفترة الماضية رغم الجائحة.وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أنه بدء طرح عدد من المجمعات الصناعية بغرض جذب المستثمرين، مشددة على أن العملية الإنتاجية مستمرة في مصر وتم عمل العديد من التيسرات للمصانع.اقرأ أيضًا..تبدأ مساء السبت الموافق 10 من أكتوبر الحالى فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.