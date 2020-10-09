هدى عبد الناصر: الفلاحون في حفل توزيع أراضي الإصلاح الزراعي "كانوا مش مصدقين"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:32 م
هدى جمال عبد الناصر
هدى جمال عبد الناصر
داليا الحسين
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قالت هدى جمال عبد الناصر، نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إنه بعد ثورة 23 يوليو 1952 ومرور 6 أسابيع وبالتحديد في 9 سبتمبر 1952 تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس جمال عبد الناصر قام بتوزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين.

وتابعت أن قانون الإصلاح الزراعي حدد الملكية بـ 300 فدان للأسرة ثم تم تحديده بنحو 200 فدان وتم توزيع باقي الأراضي على الفلاحين.

وأضافت أنه خلال حفل توزيع الأراضي على الفلاحيين من جانب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الفلاحيين لم يتحدثوا أو يبتسموا كانوا في حالة ذهول وغير مصدقين ما يحدث.

ونوهت بأن جني ثمار التعليم بدأنا في حصاده، موضحة: "عدد كبير من الشخصيات التي وصلت إلى مناصب مهمة كانوا من الريف".

وتابعت أنها قابلت أحد الأشخاص التي لا تعرفه وقال لها:"لولا جمال عبد الناصر كان زماني دلوقتي على حمار في البلد"، وذلك بعد مجانية التعليم التي أتاحها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

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