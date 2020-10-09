تعرف على آخر تطورات إصابة محمد الشناوي

لم يحسم الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة موسيماني، مشاركة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، محمد الشناوي، بشكل نهائي، في مباراة فريقه المرتقبة أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يخضع محمد الشناوي، لفحص طبى قبل مران الفريق غداً، السبت، من أجل تحديد موقفه من دخول التدريبات الجماعية.





وكان محمد الشناوي قد تعرض لإصابة بمزق في العضلة الضامة، خلال مباراة المقاولون العرب قبل الماضية فى الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أبعدته عن مباراة إنبي.





وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات له، أن محمد الشناوي في حالة جيدة، وقد ينضم للتدريبات الجماعية يوم السبت، أو يوم الإثنين على أقصى تقدير.





ويلاقي فريق الأهلي نظيره الوداد المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.



