لمدة 3 ساعات كاملة عرض ملخص مسلسل "الاختيار" الليلة علي قناة ON

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أعلن تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عرض ملخص مسلسل "الإختيار" في سهرة يوم الجمعة علي قناة ON بالتزامن مع احتفالات نصر حرب أكتوبر المجيدة 1973.



وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.



وشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.