إعادة عرض حكاية "بنات موسى" علي dmc في هذا الموعد

Advertisements

تبدأ قناة dmc غداً بإعادة عرض حكاية "بنات موسي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" الساعة السابعة مساءً.



يشار إلي أن 'بنات موسي' من مسلسل "إلا أنا"، وهو عبارة عن حكايات متتالية، لأبطال وأحداث حقيقة لـ 6 سيدات، في مسلسل واحد، وكل حكاية في 10 حلقات.



المسلسل من إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز ويلعب بطولة هذه الحكاية كل من النجوم وفاء عامر وصبري فواز وكمال ابو رية ومحمد عز والفنانة القديرة نادية رشاد والفنانة صفاء جلال والفنانين الشباب ديانا هاشم وهاجر عفيفى وشاهيستا سعد ومجدي السباعى ومصطفى عبد السلام وفتحي سالم، وهي من تأليف امين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة.

