باحث: جماعة الإخوان في أزمة.. وأصبحت عاجزة وفاشلة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:09 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال هشام النجار، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن "الإخوان مش هتبطل شائعات، ومحاولات للإيحاء بأنه لا يوجد استقرار مجتمعي في مصر كتعويض ومتنفس لهم للهزائم التي يلقونها على الأرض، والإنجازات التي تمت في مصر خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، والتغطية على فشلهم الدائم والمستمر".

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية فاشلة وعاجزة، متابعًا: "ليس هناك أزمة في مصر، والأمور تسير بشكل جيد".

وأشار إلى أن جماعة الإخوان في أزمة، وتريد إنقاذ نفسها وقيادتها على حساب أمن واستقرار مصر، مؤكدًا أن جماعة الإخوان أصبحت أعجز ما يكون عن سقف طموحات السلطة في الوقت الحالي.

وأضاف أن هناك أزمة في الجماعة، وليس في المجتمع المصري، وأن الإنجازات التي أنجزتها مصر ليست بهينة، متابعًا: "جماعة الإخوان في أزمة، ولكن لم تنتهي، ولا يزال لديها أدوات، وما زالت حاضرة، ولكن لديها مشكلة في القيادات".

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قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن محاولة إعلام الإرهابية و"الجزيرة" القطرية تشوية نصر أكتوبر بتلفيق فيديوهات مفبركة عن الوضع في سيناء، ليست جديدة، حيث دأبت هذه الجماعة من خلال ادواتها على محاولة تزكية بعض الأفعال باستخدام العنف لترهيب المواطنين أو تشوية الصورة.

وأضاف "العمدة"، أن الانجاز الذي تحقق من خلال الشعب المصري وجيشه في أكتوبر 73 لازال وسيظل حديث العالم أجمع، وهي اخر حرب نظامية حار العالم في تنفيذها، والجماعة الإرهابية تسعى لتشويهها بالتدليس والتشوية.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الإخوان الإرهابية مدعومة من قبل أجهزة مخابرات ودول لا يهمها استقرار مصر، ودائمًا وأبدًا تعبث في أمنها الداخلي ويسعوا لإحباط المواطن المصري وتشوية مناسباته السعيدة.

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