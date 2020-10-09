في ذكرى ميلاده.. تعرف على بدايات توفيق الحكيم في الكتابة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب الكبير توفيق الحكيم، رائد المسرح في الأدب العربي، ومن أسمائه البارزة التي تركت بصمةً واضحة على المستوى الأدبي والشعبي سُمي مسرحه بالمسرح الذهني.

ولد توفيق الحكيم، في مدينة الإسكندرية في مصر لأسرة ثرية من ملاكي الأراضي، وكان والده قاضيًا في الإسكندرية.

كان منذ صغره مولعًا حبًا بالآداب، حيث بدأ بارتياد المسارح وحضور العروض للممثلين الشهيرين من أمثال جورج أبيض، كتب عدة مسرحيات قصيرة بينما كان يتابع تعليمه الثانوي وقام أصدقاؤه بتأديتها.

كتب في العديد من المجالات مثل القصص القصيرة، المقالات، كما كتب كلمات لأغاني وطنية، دخل بعد ذلك كلية الحقوق في جامعة القاهرة، لكنه لم يبلي جيدًا فيها، وانتقل لدراسة اللغة الفرنسية.

بدأ الكتابة باسم مستعار "حسين توفيق"، ليبعد العار عن عائلته التي كانت تعتبر مثل معظم العائلات في ذلك الوقت أن الكتابة مسعى تافه لا يليق بالعائلات المميزة.

كانت معظم هذه المسرحيات للمسرح العام. لامست تلك المسرحيات الغنائية والكوميدية جوانب اجتماعية وسياسية، فتطرقت مسرحية "الضيف الثقيل" إلى الروح القومية متزايدة الحماس في تلك الفترة في مصر أثناء ثورة 1919.

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