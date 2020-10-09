تعرف على أبرز بنود اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم أبرز البنود التي من المقرر أن توضع للائحة الجديدة والتي تم اعتمادها اليوم من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".









ومن المقرر أن يقوم اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة بترجمة اللائحة وعرضها على الأندية حتى يتم عقد الجمعية العمومية للجبلاية لاعتماد اللائحة تمهيدا لعقد الانتخابات المقبلة.









ويعتبر أهم البنود في اللائحة الجديدة :





- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.





- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.





- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.





- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.





- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والإعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.





- إلغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.



