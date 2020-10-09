موعد مباراة البرازيل ضد بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف ملعب "ماراكانا" مباراة منتخب البرازيل ضد ضيفه منتخب بوليفيا، في افتتاحية مبارياته في تصفيات أميركا الجنوبية، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.





ويسعى منتخب البرازيل لتحقيق نتيجة جيدة واستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق أول 3 نقاط له في التصفيات.





ومن المقرر أن تقام المباراة صباح الغد السبت 10 أكتوبر، في تمام الساعة الثانية والنصف فجراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قنوات بي إن سبورتس.





ومن المحتمل أن يبدأ المدرب "تيتي" المدير الفني لمنتخب البرازيل بالتشكيل التالي.





حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – تياجو سيلفا – رينان لودي.

خط الوسط: فابينيو – كاسيميرو – فيليب كوتينيو.